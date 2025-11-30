Украина — 18-я в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде
Победу одержала Франция
около 13 часов назад
Сборная Украины финишировала 18-й в классической смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в Эстерсунде.
Команда в составе Богдана Цимбала, Богдана Борковского, Анастасии Меркушиной и Христины Дмитренко использовала 10 дополнительных патронов и заработала два штрафных круга.
Победу в эстафете одержала сборная Франции, второе место заняла команда Италии, а третье — Норвегия.
Кубок мира по биатлону. Результаты смешанной эстафеты в Эстерсунде
1. Франция (0+6) 1:05:16.5
2. Италия (0+8) +25.2
3. Норвегия (1+7) +1:05.3
...
18. Украина (2+10) +5:18.3
