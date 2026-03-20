Кубок мира в Холменколлене. Мужская спринтерская гонка. Видеотрансляция
около 2 часов назад
Виталий Мандзин / Фото - Facebook
Сегодня, 20 марта, состоится мужской спринт на последнем этапе Кубка мира в Холменколлене.
Начало – в 17.15. Прямая трансляция доступна на платформе «Суспільне Спорт» и местных каналах «Суспільного».
Украину представят Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Богдан Цымбал и Артем Тищенко.
Отметим, что Дмитрий Пидручный досрочно завершил международный сезон.
Напомним, Александра Меркушина стала лучшей среди украинок в спринте в Холменколлене.
