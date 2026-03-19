Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на мужской спринт в Холменколлене
Гонка состоится 20 марта
около 2 часов назад
Фото: Дмитрий Евенко
Определен состав мужской сборной Украины на спринтерскую гонку заключительного этапа Кубка мира 2025/26. В норвежском Холменколлене сине-желтых будут представлять четверо биатлонистов. Сообщает Суспільне Спорт.
Состав сборной Украины
18. Виталий Мандзин
25. Богдан Борковский
41. Богдан Цимбал
94. Артем Тищенко
Гонка пройдет 20 марта.
Напомним, что лидер и капитан команды Дмитрий Пидручный вынужден пропустить этот этап. Из-за проблем со здоровьем он досрочно завершил выступления на международной арене.
