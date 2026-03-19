Александра Меркушина стала лучшей среди украинок в спринте в Холменколлене.
Победу в гонке одержала шведка Ханна Эберг
13 минут назад
Лучшей в составе Украины в женском спринте на заключительном этапе Кубка мира 2025/26 в Холменколлене стала Александра Меркушина.
Биатлонистка продемонстрировала идеальную стрельбу на огневых рубежах и заняла 14-е место. Этот результат стал её личным рекордом на уровне взрослого Кубка мира.
Кроме Меркушиной, в гонку преследования от Украины квалифицировалась только Кристина Дмитренко, которая с двумя нулями финишировала 52-й. Остальные украинки — Анастасия Меркушина, Дарина Чалик, Елена Городная и Юлия Джима — не попали в топ-60.
Победу в гонке одержала шведка Ханна Эберг. Второй стала итальянка Лиза Виттоцци, а замкнула призовую тройку Эльвира Эберг.
Кубок мира по биатлону. Результаты женского спринта. Холменколлен
1. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) 20:20.4
2. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +5.3
3. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0) +20.1
...
14. Александра Меркушина (Украина, 0+0) +1:19.0
52. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +2:14.2
69. Юлия Джима (Украина, 0+0) +2:48.1
76. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1) +3:11.6
79. Елена Городная (Украина, 0+2) +3:17.0
86. Дарина Чалик (Украина, 2+1) +3:45.0
20 марта состоится мужская спринтерская гонка.
Подручный досрочно завершил международный сезон и пропустит этап в Холменколлене.
