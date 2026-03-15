Сборная Украины финишировала десятой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Отепя.
около 1 часа назад
Сборная Украины финишировала десятой в классической смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2025/26, который проходил в эстонском Отепя.
В составе украинской команды выступили Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Кристина Дмитренко и Дарья Чалык.
Победу в эстафете одержала сборная Швеции. Второе место заняла команда Швейцарии, а бронзовые награды завоевали представители США.
Кубок мира по биатлону. Результаты смешанной эстафеты. Отепя
1. Швеция (1+14) 1:16:32.0
2. Швейцария (0+6) +28.6
3. США (0+14) +34.6
10. Украина (3+12) +2:19.2
Заключительный, девятый этап Кубка мира состоится в норвежском Холменколлене. Соревнования пройдут с 19 по 22 марта.
