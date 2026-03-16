Женская сборная Украины по биатлону впервые за 20 лет потеряла квоту на 5 спортсменок на Кубке мира.
На данный момент наша команда занимает 14-е место в рейтинге
около 1 часа назад
Женская сборная Украины по биатлону досрочно потеряла шансы войти в топ-10 Кубка наций по биатлону. Об этом сообщает Суспільне Спорт.
На данный момент наша команда идет 14-й в рейтинге, отставание от Польши составляет 544 очка.
Последней зачётной гонкой в Кубке наций является спринт последнего этапа Кубка мира в Холменколлене. Даже если в этой гонке три украинские спортсменки финишируют в топ-3 и принесут максимально возможные 462 очка, этого не хватит, чтобы попасть в топ-10.
Из-за непопадания в топ-10 Украина уменьшит свою квоту в личных гонках Кубка мира с пяти спортсменок до четырёх.
Последний раз Украина имела квоту в четыре биатлонистки в сезоне-2005/06 – после этого всегда было как минимум пять.
Напомним, мужская сборная Украины идет 11-й в Кубке наций.
Сборная Украины финишировала десятой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Отепяя.
