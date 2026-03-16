Владимир Кириченко

Женская сборная Украины по биатлону досрочно потеряла шансы войти в топ-10 Кубка наций по биатлону. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

На данный момент наша команда идет 14-й в рейтинге, отставание от Польши составляет 544 очка.

Последней зачётной гонкой в Кубке наций является спринт последнего этапа Кубка мира в Холменколлене. Даже если в этой гонке три украинские спортсменки финишируют в топ-3 и принесут максимально возможные 462 очка, этого не хватит, чтобы попасть в топ-10.

Из-за непопадания в топ-10 Украина уменьшит свою квоту в личных гонках Кубка мира с пяти спортсменок до четырёх.

Последний раз Украина имела квоту в четыре биатлонистки в сезоне-2005/06 – после этого всегда было как минимум пять.

Напомним, мужская сборная Украины идет 11-й в Кубке наций.

