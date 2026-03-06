Кубок мира в Контиолахти. Мужская индивидуальная гонка. Видеотрансляция
Украину в гонке представят 5 биатлонистов
38 минут назад
Дмитрий Пидручный / Фото - Yahoo
Сегодня, 6 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоится мужская индивидуальная гонка.
Начало – в 18.10. Трансляция запланирована на платформе Суспильне Спорт и на региональных каналах Суспильного.
Кубок мира по биатлону. Контиолахти, Финляндия. Индивидуальная гонка. Мужчины
19. Дмитрий Пидручный
28. Виталий Мандзин
57. Артем Тищенко
59. Богдан Борковский
85. Богдан Цимбал
