Христина Дмитренко пробилась в зачетную зону на этапе Кубка мира в Контиолахти
Победительницей стала Эльвира Эберг из Швеции
38 минут назад
Украинская биатлонистка Христина Дмитренко стала единственной представительницей сборной, которая попала в зачетную зону в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Украинка допустила лишь одну ошибку на четырех огневых рубежах и финишировала на 34-й позиции. Этот результат позволил Христине набрать очки в общий зачет, тогда как другие наши биатлонистки — Анастасия Меркушина, Дарина Чалик, Юлия Джима и Елена Городная — оказались вне топ-40.
Триумфаторами гонки стали сестры Эберг из Швеции: Эльвира завоевала золото, а Ханна — серебро. Третье место заняла словачка Паулина Батовска-Фиалкова.
Кубок мира по биатлону (Контиолахти). Результаты женской индивидуальной гонки
1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+0) 41:46.4
2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +41.3
3. Паулина Батовска-Фиалкова (Словакия, 0+1+0+0) +45.0
4. Тереза Воборникова (Чехия, 0+0+0+0) +47.8
5. Марлен Фихтнер (Германия, 0+0+0+0) +1:25.9
6. Анна Магнуссон (Швеция, 0+0+1+0) +1:50.4
...
34. Христина Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +4:35.0
42. Дарина Чалик (Украина, 0+0+0+2) +4:54.5
63. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1+0+1) +6:03.2
70. Юлия Джима (Украина, 0+1+1+0) +6:23.8
73. Елена Городная (Украина, 0+1+1+1) +6:36.2
