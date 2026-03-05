Объявлен состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку в Контиолахти
Сине-жёлтых представят пять биатлонистов
около 5 часов назад
Фото: Дмитрий Евенко
Стал известен состав мужской сборной Украины на индивидуальную гонку седьмого этапа Кубка мира-2025/26 в Контиолахти. Сообщает Суспільне Спорт.
Тренерский штаб выставил на старт пятерых биатлонистов.
Первым среди сине-желтых на дистанцию выйдет капитан команды Дмитрий Пидручный, который получил 19-й стартовый номер.
- 19. Дмитрий Пидручный, 28. Виталий Мандзин, 57. Артем Тищенко, 59. Богдан Борковский, 85. Богдан Цымбал
Мужская индивидуальная гонка начнется в пятницу, 6 марта, в 18:10 по киевскому времени.
Кристина Дмитренко пробилась в зачетную зону на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Поделиться