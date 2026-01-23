Кубок мира. Женская короткая индивидуальная гонка. Видеотрансляция
Украину представят сестры Дмитренко, Городняя, Меркушина и Джима
около 13 часов назад
Фото: biathlon.com.ua
23 января в чешском Нове-Место состоится женская короткая индивидуальная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону.
Трансляция гонки пройдет на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 19:15 по киевскому времени.
Состав команды Украины:
Христина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Елена Городная, Александра Меркушина и Юлия Джима
