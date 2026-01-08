Кубок мира в Оберхофе. Женский спринт. Видеотрансляция
8 минут назад
Юлия Джима / Фото - Getty Images
Сегодня, 8 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт.
Начало – в 15:15. Трансляция запланирована на платформе Суспильне Спорт, телеканале Суспильне Спорт и на региональных каналах Суспильного.
Украину в гонке представят Христина Дмитренко, Юлия Джима, Дарья Чалик, Александра Меркушина и Елена Городная.
Для Джимы это будет первая гонка в сезоне.
Сначала женский спринт был запланирован на 9 января, но его перенесли из-за неблагоприятного прогноза погоды.
