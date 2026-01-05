Опубликовано расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Первым на старт выйдут мужчины
около 1 часа назад
Антон Дудченко / Фото - Суспільне Спорт
Представляем вам расписание гонок, которые пройдут в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Кубок мира по биатлону. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия. 8-11 января
8 января
15.10. Спринт, мужчины
9 января
15.25. Спринт, женщины
10 января
13.00. Гонка преследования, мужчины
15.25. Эстафета, женщины
11 января
12.00. Эстафета, мужчины
15.30. Гонка преследования, женщины
Сборная Украины назвала состав на этап Кубка мира в Оберхофе.