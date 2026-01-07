Денис Седашов

Сборная Украины по биатлону определилась с составами на спринтерские гонки этапа Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе. Сообщает Суспільне Спорт.

В мужском спринте Украину представят Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Богдан Цимбал и Денис Насико.

В женской спринтерской гонке выступят Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Александра Меркушина и Дарина Чалик.

Спринтерские гонки этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоятся в четверг, 8 января.

Сборная Украины провела одну замену перед первым в 2026 году этапом Кубка мира.