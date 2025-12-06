Лесюк — в топ-10 спринта на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
Украинец прошел дистанцию без ошибок
около 1 часа назад
Украинский биатлонист Тарас Лесюк показал десятый результат в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллахе.
Лесюк отработал оба огневых рубежа без ошибок и проиграл победителю гонки, норвежцу Йоханнесу Дале-Шевдалю, 1 минуту 08 секунд.
В топ-20 также финишировал другой украинец — Денис Насико, который с одним штрафным кругом занял 18-е место. В гонку преследования квалифицировался и Владимир Аксюта, завершивший спринт на 57-й позиции.
Украина провалила спринтерскую гонку и будет иметь только одну биатлонистку в персьюте Эстерсунда.