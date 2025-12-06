Влад Ефимов

Звезда 18-летнего одесского пловца Никиты Шеремета заиграла довольно неожиданно – в конце прошлого лета, когда он установил мировой рекорд среди юниоров и стал чемпионом мира в этой возрастной категории.

Уже на своём первом взрослом чемпионате Европы, который сейчас проходит, он в первом же финале установил новый мировой рекорд, уже на короткой воде. Чемпионат ещё не завершён, но то, что в Украине появился пловец международного класса – можно с уверенностью сказать.

О своём взлёте до мировых высот Никита рассказал в эксклюзивном интервью для XSPORT перед стартом Евро.

ЧЕРНОМОРСК – ОДЕССА

- Начал я заниматься плаванием в четыре года, а потом, когда перешёл уже в олимпийский бассейн, тоже в Черноморске, понял, что плавание для меня – это вся моя жизнь, – рассказал Никита. – Именно тогда я начал полностью погружаться в тренировки и стал фокусироваться на себе и на своём восстановлении после тренинга, просто делать всё, что говорит тренер, даже больше.

Позднее я переехал в Одессу. В лицее №101 формировался спортивный класс и было принято такое решение, тем более, что бассейн «Динамо» находился в пяти минутах от школы. И я жил так же в пяти минутах от школы и бассейна.

Не могу сказать, что причиной переезда было именно плавание: спорт и образование были равнозначными. Важно было и учиться, и тренироваться.

Утренняя тренировка, потом – в школу, дальше – вторая тренировка.

С 8-го класса я постоянно занимался под руководством Александры Курбановой, до этого, в разное время, тренировался также у Аллы Тимофеевой, Вадима Пинязенко и Олега Швеця.

- Почему именно кроль?

- Я, кроме кроля, плавал всеми стилями: комплекс, баттерфляй, на спине и брасс.

Просто так сложилось, что я начал больше углубляться в соревнованиях в кроле и «дельфине». А после того, как я подкорректировал технику в кроле, стал больше фокусироваться именно на технике вольного стиля и баттерфляя, и начались результаты.

- Вы сказали, что подкорректировали технику плавания. Как это происходило?

- Я хорошо помню этот момент. На одной из тренировок Олег Швец сказал мне, как нужно сделать более мощный гребок.

В тот момент я плыл, так сказать, сокращённым гребком. И он сказал мне, что надо руку просто вперёд, чтобы был прямой гребок, чтобы воду загребать, а не просто тащить руку за собой. Я стал углубляться в технику и благодаря этой работе стал быстрее плавать.

Если не ошибаюсь, вскоре стал чемпионом Украины на дистанции 50 метров. Это был мой второй или третий чемпионат Украины.

- А какой результат был, ``` помните?

- Да, 25,15. Это было в ноябре 2021 года, мне тогда было четырнадцать.

- Почему именно 50 метров? Вижу, что 50 метров — это основная дистанция с детства, не так ли?

- Так и есть. Потому что на 50 метров достаточно сил, а на 100 — нет. Нужно корректировать технику, усиливать гребок на этой дистанции. И сейчас я также работаю над техникой на 100-метровке.

- То есть будете пробовать силы на 100-метровке?

- Да.

ВОЙНА. ПОЛЬША

- Мы постепенно подходим к 2022 году, когда война изменила жизнь многих людей, в том числе и вашу. Вы последние годы провели в Польше и именно там достигли серьезного прогресса в результате. Расскажите, пожалуйста, как произошел ваш переезд, где вас застала война?

- Да, война унесла много жизней, многие жизни покалечила.

У меня 24 февраля была тренировка в пять утра. Я проснулся ночью от каких-то звуков. Подбежал к окну, которое выходило на аэропорт, и увидел взрывы. Вбегают родители и говорят собирать вещи: «Мы уезжаем, потому что началась война».

Помню, общался накануне с моей подругой, и она сказала, что может начаться война. Мы с ней еще посмеялись. Договорились встретиться на следующий день, но встретились только через три года.

После начала войны я уехал в Молдову, к моим бабушке и дедушке, которые там живут. Продолжал плавать в одном из клубов, но спустя три месяца решили поехать к моей тете, в Норвегию, в Осло. Там мы были месяц, тоже занимался плаванием, но эта страна очень дорогая, поэтому было решено остановиться на варианте с Польшей. Мы написали письмо в самый сильный клуб «G8». Они ответили, что могут меня посмотреть. В итоге остался в Варшаве. Так начался новый этап моей жизни, моей карьеры.

- Какой был тренировочный процесс в Польше? Насколько я понимаю, он стал более профессиональным…

- Да, изменился сам процесс тренировки, изменился сам подход к процессу. Если что-то тебя не устраивало, ты мог сказать об этом, тренеры тебя слушают, дают совет. В начале было трудно привыкнуть, так как еще не знал польского. Но через полгода стал более-менее понимать польский, мог уже выразить свои мысли, и это было очень хорошо для меня.

Что касается тренировочного процесса. Конечно, тренировки были сложнее, чем в Украине, потому что раньше я тренировался с людьми, которые в основном плавали более длинные дистанции. Тогда начал плавать по четыре-пять километров за тренировку. Я вставал в 4:50, тренировка была с шести до восьми, после чего — в школу. С 9 до 16 часов. Потом — вторая тренировка.

Первая тренировка была в 50-метровом бассейне, вечером — в 25-метровом, плавали спринтерские дистанции. Начал далее работать над техникой на 50-метровке, а также на сотне.

ПЕРВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

- В 2023 году выполнил норматив на Европейский юношеский олимпийский фестиваль — показав на одном из турниров 23,74, как я хорошо помню.

Так я отобрался на свои первые международные соревнования, и, соответственно, подготовка к ним была очень серьезной. Увеличился объем тренировок — до четырех-пяти километров, была большая работа и в тренажерном зале — подтягивания, жим лежа, отжимания. Много подходов, качественные повторения. Самое главное было — выкладываться на 100%.

- Почувствовали прогресс после такой работы?

- Да. Я это почувствовал уже на самом ЕЮОФ, после полуфинала, когда стал вторым. Финал был через час. Вышел из воды, посмотрел на часы и пошел в раздевалку – сидел и просто слушал музыку, пытаясь сфокусироваться на финале, чтобы выложиться на дистанции на все 101%. Было сложно так сосредоточиться, потому что обычно финал на следующий день, а тут – всего час, и это было трудно.

Я сидел в коллруме, хотел максимально расслабиться, ни о чем не думать. Я был очень сфокусирован на том, чтобы сделать все как можно лучше.

И когда после финиша увидел, что я второй, с результатом 22,89, был просто счастлив. Это было невероятно. Сбросить 0,3 секунды в финале через час после полуфинала – очень сложно, но я это сделал. Сделал благодаря тяжелым тренировкам. Да и психологическая подготовка сыграла свою роль.

- У кого тренировались в Польше?

- У меня было два основных тренера – Роберт Станкевич и Томас Домжава. Также были тренеры, которые помогали в случае отсутствия основных.

С 2024 года моим единственным тренером стал Роберт, и мы вместе прошли этот путь, который завершился победой на чемпионате мира среди юниоров.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

- До этого был еще чемпионат Европы среди юниоров, где вы завоевали серебро.

- Да. Но в апреле я переживал некоторый кризис в результате. Тогда у меня было четыре соревнования подряд, просто остановился в результате. Я проплыл 50-метровку за 23 секунды и словно уперся в стену.

После этого сделал перерыв, чтобы потом сосредоточиться на чемпионате Европы. На Евро не был в лучшей форме, потому что за месяц очень сложно сделать тяжелую работу, чтобы хорошо выступить. Поэтому второе место тоже было несколько неожиданным.

А уже потом начал очень тяжелые тренировки, чтобы должным образом подготовиться к чемпионату мира. Моя главная цель была поехать и показать, что чемпионат Европы был только начало.

- На юниорском чемпионате Европы в начале июля вы показывали результаты в районе 22,20, в августе – улучшили его на 0,35 секунды. За счет чего достигли такого прогресса за такой короткий срок?

- Да, для дистанции 50 метров это очень большая разница. Для меня, честно говоря, это был шок. Благодаря чему, отвечу просто – благодаря тяжелой работе. Тогда тренировался сам, без тренера.

- Как так получилось?

- У Роберта был отпуск. Тем не менее, он присылал план тренировок, где детально расписал все тренировки (тренажерный зал и бассейн). В бассейне тренировался с 9 до 11. В понедельник, среду и пятницу у меня был «тренажерка», а во вторник и четверг – было второе «вода». Конечно, было очень сложно заниматься в одиночку.

- Вообще сам? Никто не контролировал?

- Нет.

- Не удивила такая ситуация?

- Конечно, когда об этом узнал, немного расстроился, потому что у меня была надежда, что я смогу еще больше продвинуться, если тренер будет присутствовать физически на тренировках – это тоже мотивирует и помогает. Но я также понимал, что он работал целый год без перерыва, а это очень тяжело. Я понимал, что ему нужен отдых: отпуск с семьей для него был очень важен.

Он хотел его отменить, но я сказал, чтобы он провел это время с семьей, потому что это также важная часть жизни. Впрочем, под конецэтого этапа работы, где-то в середине августа, Роберт вернулся. Затем на чемпионате мира мы были на связи каждый день. Старт у меня был только на третий день, и первые два дня я просто ездил в бассейн, плавал один-два километра по плану, составленному тренером. Также были восстановление, массаж и фокусировка на дистанции перед стартом. Подготовка была построена на дистанцию 50 метров, так как в этом виде у меня было гораздо больше шансов, чем на 100-метровке.

- На чемпионате мира вы произвели фурор. В полуфинале – повторение мирового рекорда, в финале – золотая медаль.

- После серебра юниорского чемпионата Европы моей целью было золото на чемпионате мира, потому что для меня это был титул, ради которого я работал, которого я стремился выиграть. На такой короткой дистанции основная составляющая – психология. Кроме того, это и тяжелая физическая работа – это тренажерный зал, различные силовые упражнения, а также очень много воды для спринтеров. Я плавал по шесть километров за одну тренировку. Для спринтеров это очень большой объем, обычно это три-четыре километра за тренировку. Я хотел больше, я мог больше, я делал больше, потому что у меня была цель, и я стремился ее достичь. Что касается временного показателя, я нацеливался на 21,99, но получилось еще быстрее.

- Когда эмоции были сильнее: когда был установлен мировой рекорд или когда вы выиграли чемпионат?

- Первые сильные эмоции были еще после предварительного заплыва, когда я показал 21,82, установив рекорд Европы среди юниоров. И это показало мне, что мировой рекорд не так трудно будет побить. И когда я вернулся в номер, я был очень сосредоточен на том, чтобы максимально показать себя в вечерней сессии, то есть в полуфинале. И когда после финиша я увидел на табло 21,75, эмоции внутри были невероятные. Но я этого не показывал. Хоть и хотелось прыгать и кричать от счастья. Вообще, делать все, что обычно делают в такие моменты (смеется). Но предстояло еще плыть финал, поэтому нужно было сохранить эмоции.

- А вы вообще эмоциональный человек, или все в себе?

- Я стараюсь не показывать эмоции. Когда результат очень хороший, причем на таком уровне, то можно и показать. Ты сделал тяжелую работу и достиг того, чего хотел, и это, конечно, очень эмоциональный момент. А так, в общем, я спокойный человек, не показываю эмоции, потому что считаю, что это непрофессионально. Профессиональные спортсмены должны держать свои эмоции, контролировать их перед началом и во время выступления. Все должно быть в себе. Уже после финиша ты можешь делать все, что хочешь.

- Как настраивались на финал и насколько это было волнующе? Учитывая, что был и мировой рекорд, и, наверное, уже от вас ждали победы.

- Да, волнение было... Очень много волнения. Перед стартом в голове была только одна мысль, смогу ли я сделать это еще лучше. И все было сосредоточено на дистанции. Волнение было такое сильное, что даже руки дрожали.

- Как все прошло? Старт удался?

- Нет, старт был очень плохим. Из-за волнения я не сложил руки и плохо вошел в атаку. Я на этом проиграл, возможно, пол корпуса – итальянцу и британцу. И, когда был в воде, я это видел, носказал себе, что не могу проиграть, должен догнать соперников.

На отметке «25 м» видел итальянца, но не видел с левой стороны британца. И было трудно понять, первый я, или второй. И в итоге мы с британцем почти одновременно коснулись бортика. Почти, поскольку он не сделал одно гребка и уже дотягивался до бортика. Я этот гребок сделал и благодаря этому, выиграл эти 0,03 секунды.

Я посмотрел на табло и увидел, что первый, и время уже было не важно. Поскольку финал — это не борьба за время, а борьба за место. И в тот момент уже просто распирали эмоции, я уже не мог их как-то контролировать, потому что это было что-то невероятное.

ЧТО ТАКОЕ ДИСТАНЦИЯ 50 М

- Расскажите нам, пожалуйста, с точки зрения человека, который профессионально занимается плаванием, что такое дистанция 50 м. Из чего она состоит, за счет чего можно улучшать результат?

- Во-первых, я считаю, что это психологическая настройка, все должно быть максимально сосредоточено на дистанции перед стартом. Во-вторых, это сам старт, реакция, потому что реакция очень важна, так как профессиональные пловцы имеют реакцию 0,58-0,60, и над этим они серьезно работают на тренировках. Далее — сам старт, отталкивание от тумбочки — оно должно быть мощным, вход в воду — под хорошим углом, чтобы не просто упасть в воду, а разогнаться.

Самое важное для меня, как я считаю, это работа под водой и выход из воды. На юниорском чемпионате мира у меня выход был очень плохим. Один из самых важных компонентов, я считаю, это первые пятнадцать метров, чтобы разогнаться после старта на выходе. Как это сделал Калеб Дрессел на Олимпиаде в Токио-2020, когда он уже после старта выиграл полкорпуса у всех (на финише он опередил серебряного призера на полсекунды — 21,07 против 21,55. — прим. авт.). Пятнадцать метров под водой за 4,9 секунды. Это было очень мощно.

И далее, третье, это дистанция, техника, как именно ты плывешь: мощные гребки, или много, но не очень мощных гребков. Это уже зависит от тебя, как ты плаваешь, как у тебя получается быстрее плавать.

Также важный фактор — это дыхание во время дистанции. Профессиональные пловцы, вообще, не дышат на дистанции 50 метров. Я, в общем, делаю два вдоха, но на чемпионате мира сделал три. И, если честно, не знаю, почему я сделал именно три. Наверное, просто уже была необходимость третьего вдоха, как-то не хватало легких. Но лучше всего 50 метров плыть на одном вдохе. И заключительный компонент — финиш, именно касание. На флажках, то есть на последних пяти метрах, я должен максимально ускориться, выдать из себя еще больше, на 101%, уже через боль, через этот ограничительный барьер.

- Относительно боли, перехода через этот барьер. Это возможно натренировать?

- Да. На тренировках ты переходишь через эту боль много раз, и организм уже привыкает к этому и, можно сказать, знает, что может выдать еще больше на финише, на самой дистанции.

Он уже натренирован так, что нет стоп-слова, которое бы остановило организм. Это все благодаря тренировкам. Если ты на тренировках делаешь все, что должен, то организм тебе это будет возвращать на дистанции — 50, 100, или 200 м — в зависимости от того, на какую дистанцию тыготовишься.

- Как вы сказали, дистанция 50 м имеет много составляющих. Можно ли их тренировать отдельно? Так ведётся работа или по-другому?

- Да, именно по блокам мы и работаем. Старт, техника, работа под водой, финиш. Каждая часть должна быть отработана на 100%, чтобы на дистанции не было проблем.

- Сам момент финиша, имею в виду касание, также отрабатывается, или это уже как получится на дистанции? Считаются ли гребки, например?

- Да. Всё считается. Старт, 15-метровый отрезок под водой. После этого профессиональные пловцы начинают считать, сколько им нужно, чтобы идеально попасть в стену, чтобы коснуться гребка в гребок, чтобы не было никакой задержки, не было ошибок. То есть всё уже просчитано, всё натренировано. Организм запоминает всё и делает на автомате.

- Понятно. Читал, что вас сравнели с олимпийским чемпионом на дистанции 50 м Калебом Дресселем, о котором вы уже упоминали во время беседы.

- Да, такое сравнение я тоже читал. Но, мне кажется, это было немного некорректно. Шла речь о том, что Калеб Дрессел в возрасте 18 лет 350 дней, то есть почти 19-летним, показал результат 21,58 секунды. Мне девятнадцать исполнится только в апреле следующего года.

- Но, плюс-минус, вы где-то рядом?

- Да, но это всё статистика.

- Но, наверно, вы следите за результатами на больших соревнованиях – Олимпийских играх, чемпионатах мира. Есть ли мысли относительно соревнований такого уровня?

- Да, в последние годы я слежу за профессиональным спортом, смотрю, как плавают профессиональные пловцы, такие как Андрей Говоров, Калеб Дрессел, Флоран Мануаду, Бен Прауд. Как они выступают, как они тренируются, что они делают, чтобы достичь таких результатов, как золото Олимпийских игр, что касается Дрессела и Мануаду. Это всё учитываю в тренировочной работе.

И это очень, считаю, помогает мне для мотивации и для тренировок. Пытаюсь делать, как они, и даже лучше. Советы, которые дают топ-пловцы, также стараюсь использовать.

- Вы говорите о советах и тренировках топ-спортсменов. Они выкладывают свои тренировки в интернет?

- Такая информация есть в Интернете, а также они дают интервью. Говорят, какие у них тренировки, что они делают, чтобы стать лучше, сильнее. Они сами выкладывают в соцсети свои тренировки, а также, как они проводят своё время вне бассейна.

АМЕРИКА. УНИВЕРСИТЕТ

- Насколько я знаю, вы уже в Америке. Почему переехали в Штаты, как это сложилось?

- Это всё началось после Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2023, но на серьёзном уровне – в течение 2024-2025 годов. Я понял, что в Америке самые сильные команды в мире, самые сильные пловцы, тренировки и университет.

После моих результатов на ЕЮОФ и далее, на чемпионате Европы в 2024 году в Вильнюсе, я считал, что это будет очень хорошим шагом в карьере, чтобы подготовиться к Олимпиаде-2028. И после этого я стал контактировать с американскими университетами, входящими в топ-10. Я рассматривал именно полную стипендию, чтобы ни за что не платить, и в итоге выбрал университет Луисвилл (штат Кентукки).

- Вы именно поступили в университет или перевелись из другого вуза?

- Я поступил. Я окончил школу в Польше и в Украине. Я поступил на специальность "Датаналитик и бизнес". По этой специальности работает моя мама. И эта специальность мне тоже понравилась, потому что работаешь и с компьютером, и с математикой, делаешь анализ данных. Мне нравится работать с компьютерами, а именно программирование, поэтому я выбрал эту специальность. Это ещё и очень престижная специальность, тем более в таком университете — это очень хорошо для меня.

- Но, наверное, надо учиться должным образом и хорошо всё делать. То есть такие варианты, которые, например, возможны в Украине, не рассматриваются, так?

- Да, вы должны работать и на дорожке, и учиться. Я считаю, что здесь лучшая организация обучения в мире. Здесь всё построено так, чтобы ты уделял полноценное внимание и спорту, и обучению. Тренировки в шесть утра, а занятия начинаются только в 11.

- Расскажите, какой уклад жизни в университете, кто тренер, как сейчас уже строится ваш тренировочный процесс? Главный вопрос, наверное, у меня и, например, у тех, кто будет читать: оплачиваете ли вы за работу тренеров, сам тренировочный процесс?

- Каждый студент подписывает контракт с университетом, если он является спортсменом.

И этот контракт зависит от стипендии спортсменов. Я получил 100% и не плачу ни за что. За всё платит университет: тренировки, питание, общежитие.

- Кто именно занимается подготовкой спортсменов. Может ли тренер университета подготовить вас, например, к чемпионату Европы? Как это обсуждается в контракте?

- Да, конечно, здесь ведётся подготовка к международным соревнованиям – чемпионатам мира, Олимпийским играм. Например, на Олимпийских играх-2024 от нашего университета участвовали шесть спортсменов.

Есть четыре тренера по плаванию – спринт, средние и длинные дистанции. Также есть два тренера-помощника. На каждой тренировке присутствует физиотерапевт, который помогает спортсменам в медицинском плане. Так построена работа.

- То есть за уровень мы можем не волноваться, поскольку спортсмены университета участвовали в Олимпийских играх?

- Да. Могу сказать, что главный тренер нашего университета был также главным тренером сборной США на нынешней Всемирной Универсиаде. И также он был ещё главным тренером сборной США и на других соревнованиях. Он уже двадцать пять лет тренирует спортсменов, и они действительно достигают очень высоких результатов.

- Скажите, за счёт чего удалось получить 100% стипендию?

- Благодаря результатам. Я считаю, если ты спортсмен и хочешь поступить в университет в США, у тебя должны быть высокие результаты, чтобы покрыть полную стипендию. Но, считаю, что ты сам должен рекламироваться, так сказать. Я, например, сам писал в университеты – отправлял письма, резюме, чтобы показать, что я готов сотрудничать, хочу перейти в университет, который согласен на мои условия. То есть ты сам должен ставить условия, чтобы максимально получить всё, что ты можешь.

- Какие результаты вы имеете в виду: спортивные результаты или результаты экзаменов? Экзамены же тоже надо сдавать?

- Нужно было сдавать только экзамен по английскому языку.но это было не очень сложно, потому что для того, чтобы поступить в этот университет, требовался средний уровень. В другие университеты, насколько я знаю, так же, кроме Стэнфорда, может быть, Оксфорда, в таких университетах, где наука и спорт очень сильны. Особенно наука.

- То есть главный компонент вашего поступления – это спортивный результат, так?

- Да.

СЕМЬЯ

- Расскажите о роли родителей в вашей жизни, насколько это важный компонент вашего нынешнего успеха и вообще, в жизни.

- Их вклад в мой успех очень важен. Считаю, что без их участия я бы ничего не достиг. Они – моя поддержка на всю жизнь, они постоянно меня поддерживали, помогали во всем, что могли, делали все, чтобы моя жизнь была легче, несмотря на все трудности, которые у меня были. После войны я приехал с мамой в Польшу, а отец остался в Украине. И так, я не видел отца уже три с половиной года. Он видел мои достижения только онлайн. Но мама ездит на все мои международные соревнования – ЕЮОФ, на чемпионаты Европы и мира. А когда родной человек поддерживает тебя на трибунах, это придает крылья. Отец смотрит все соревнования онлайн, и мы постоянно общаемся.

ОЛИМПИАДА И ОБУЧЕНИЕ

- Какие самые главные цели на данном этапе? Ближайшие годы, имею в виду.

- Самая главная моя цель на ближайшие годы – это Олимпийские игры-2028.

Также нацелен закончить университет и получить американский диплом, потому что американский диплом – это один из самых сильных дипломов в мире для образования. Очень важно не упустить такую возможность. Я получил такой шанс, возможно, один на миллион, и нельзя никак упустить такую возможность, такой шанс, чтобы получить диплом на 100% финансировании.

- Как вы оцениваете свои шансы на выполнение олимпийского норматива на Игры-2028?

- На дистанции 50 м кролем норматив на Олимпийские игры-2024 равнялся 21,96. Мой лучший результат (21,75) был бы 12-м на Олимпийских играх-2024. И, по такому, можно сказать, смешному совпадению, это был бы результат как раз перед Владиславом Буховым – ведущим украинским спринтером, который участвовал в Париже-2024. Так что мои шансы на выполнение норматива достаточно высоки.

- А если говорить не просто об участии, а о борьбе за медаль, а это где-то на уровне 21,1-21,2 секунды. Насколько это реально?

- Я считаю, что в американском университете, где я сейчас учусь, есть все возможности для того, чтобы максимально улучшить мою физическую форму, мою технику, подводную часть – очень много работы будет именно над этим. Также тренажерный зал, работа с психологом, который помогает в подготовке. Так что я считаю, что перед Играми-2028 это будет отличная подготовка, и я смогу подготовиться на максимальном уровне.

- Какие цели ставите перед собой на чемпионате Европы на короткой воде?

- Хочу побить мировой рекорд среди юниоров, который составляет 20,98 секунды. В 2024 году я на короткой воде показал 21,55.

Я считаю, что сейчас, когда короткая вода, что больше работы над подводной частью, и это очень поможет в улучшении результата. И я буду очень стараться, чтобы максимально приблизиться к этой цели, а возможно даже перевыполнить.

Никита ШЕРЕМЕТ

Мастер спорта Украины международного класса.

Родился 11 апреля 2007 года в Одессе.

Первые тренеры: Валентина ХЛОПЧИК, Оксана ГОЛИЧЕНКО (2012-2017).

Тренеры (в хронологическом порядке): Алла ТИМОФЕЕВА, Александра КУРБАНОВА (оба – СДЮСШОР «Динамо», 2017-2022), Роберт СТАНКЕВИЧ («Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany Warszawa», 2022-2025), Артур АЛЬБЬЕРО (Университет Луисвилл, с лета 2025).

Достижения:

Чемпион мира среди юниоров 2025 года (50 м в/с, финал – 21,99; полуфинал – 21,75, повторение рекорда мира среди юниоров, рекорд Европы среди юниоров).

Серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров 2025 года.

Серебряный призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2023 года (50 м в/с – 22,89).

Чемпион и бронзовый призер Всемирной гимназиады 2024 года

Рекордсмен мира и Европы среди юниоров на дистанции 50 м вольным стилем (бассейн 50 м – 21,75; бассейн 25 м – 20,84).

Рекордсмен Украины на дистанции 50 в/с (на короткой воде).

Рекордсмен Украины среди юношей и юниоров на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем в бассейнах 25 и 50 м.

С началом полномасштабного вторжения в Украину переехал в Варшаву, где выступал за «Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany Warszawa».

Летом 2025 года стал студентом Университета Луисвилла (штат Кентукки), где и готовился к чемпионату Европы.

В материале использованы фото: Карины Добровольской, медиа Федерации плавания Украины