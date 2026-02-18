Олег Шумейко

Биатлонист сборной Украины Виталий Мандзин высказался в интервью Суспільне Спорт о выступлении в эстафете и поделился мыслями о масс-старте на Олимпиаде-2026.

Как оценивает свою часть эстафеты

Чувствовал себя довольно хорошо и на стрельбище, и на трассе. Доволен своим выступлением. Конечно, всегда хочется лучше, но неплохой результат. Дистанция по всему кругу была довольно ровной и в одинаковом состоянии, особенно не менялась.

О ходе этапа эстафеты

Было соперничество с эстонцами и латышами. Чувствовал и видел, что я физически сильнее, особенно на подъемах: после рубежа догонял и обгонял, но на спусках они меня обгоняли. И на самом деле я уже раздражался из-за этого, потому что ничего не мог сделать.

О стрельбе на огневых рубежах

Старался просто комфортно стрелять, больше акцент делал на точность, на попадание [в мишени], потому что понимал, что иначе ребята могут ошибиться и таким образом я смогу их поднять на лучшие позиции. Поэтому старался работать в своем темпе.

Какие ожидания на масс-старт

На самом деле большие надежды и ожидания от этой гонки, потому что понимаю, что при хороших условиях могу показывать хороший результат. Особенно при хорошей стрельбе. Если будут хорошо ехать лыжи, то могу показать себя с лучшей стороны.

Напомним, что в мужской эстафете ОИ-2026 украинцы стали 16-ми.