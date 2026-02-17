Денис Седашов

На Олимпийских играх 2026 года прошла мужская биатлонная эстафета, в результате которой сборная Украины заняла 16-е место.

В составе украинской команды выступали Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк. Стартовый этап Пидручный провел уверенно, передав эстафету на шестой позиции. Тем не менее на втором этапе Борковский потерял несколько позиций — Украина опустилась на 14-е место.

Ситуацию смог улучшить Виталий Мандзин, который на третьем этапе поднял команду сразу на шестую строчку. Однако на заключительном этапе Тарас Лесюк не смог удержать высокий результат: два штрафных круга на последней стрельбе отбросили украинцев на итоговое 16-е место.

Победу в мужской эстафете одержала сборная Франции. Серебряные награды получила Норвегия, а бронзовыми призерами стали биатлонисты Швеции.

Олимпиада-2026 (Биатлон). Эстафета. Мужчины

1. Франция – 1:19:55.2

2. Норвегия – +9.8

3. Швеция – +57.5

...

16. Украина +5:12.2

