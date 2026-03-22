Мандзин финишировал 22-м в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене
Победу одержал Йохан-Олав Ботн
около 2 часов назад
Украинский биатлонист Виталий Мандзин стал единственным представителем Украины в мужском масс-старте на заключительном этапе Кубка мира-2025/26 в норвежском Холменколлене. С тремя штрафными кругами украинец занял 22-е место.
Победу в финальной гонке сезона одержал норвежец Йоган-Олав Ботн. Серебряную награду завоевал немец Филип Наврат, а бронзу получил француз Эрик Перро, который по итогам сезона стал обладателем Большого хрустального глобуса.
Кубок мира по биатлону. Результаты мужского масс-старта. Холменколлен
1. Йоган-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+0+0) 37:15.6
2. Филип Наврат (Германия, 0+0+0+0) +3.7
3. Эрик Перро (Франция, 0+0+1+1) +13.7
…
22. Виталий Мандзин (Украина, 1+0+1+1) +2:23.7
Этот масс-старт официально завершил программу соревнований Кубка мира по биатлону в текущем сезоне.
