Віттоцці выиграла заключительный масс-старт сезона в Холменколлене
Украинки в гонке участия не принимали
30 минут назад
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци одержала победу в женском масс-старте на заключительном этапе Кубка мира-2025/26 в норвежском Холменколлене. Второе место заняла шведка Ханна Эберг, а замкнула призовую тройку чешка Тереза Воборникова.
Гонка стала финальным женским стартом сезона. Представительницы сборной Украины не смогли отобраться в число 30 лучших участниц масс-старта, поэтому завершающий заезд прошел без их участия.
Кубок мира по биатлону. Результаты женского масс-старта. Холменколлен
1. Лиза Виттоцци (Италия, 1+0+0+0) 34:58.9
2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +4.2
3. Тереза Воборникова (Чехия, 0+0+0+1) +17.2
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – Код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04