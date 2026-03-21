Денис Седашов

Украинский биатлонист Виталий Мандзин завершил гонку преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира-2025/26 в топ-20. Гонка состоялась в норвежском Холменколлене.

Мандзин был единственным представителем Украины в мужском персьюте. Начав 17-м по итогам спринта, украинец допустил всего одну ошибку на четырех огневых рубежах и финишировал на 18-й позиции.

Победителя гонки определил фотофиниш — норвежец Стурла Легрейд в драматической борьбе опередил француза Эрика Перро, который ранее досрочно завоевал Большой хрустальный глобус. Тройку призеров замкнул еще один представитель Франции Эмильен Жаклен.

Кубок мира по биатлону. Результаты мужской гонки преследования. Холменколлен

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) 30:31.4

2. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) +0.0

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1+0+1) +1:11.2

...

18. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+0+1) +2:51.9

22 марта в Холменколлене пройдут женский и мужской массстарты.