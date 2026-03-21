Меркушина финишировала 32-й в персьюте на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Победу одержала Ханна Эберг
около 3 часов назад
Украинская биатлонистка Александра Меркшина показала лучший результат среди украинок в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира-2025/26 в норвежском Холменколлене.
Меркшина, которая стартовала 14-й по итогам спринта, допустила три ошибки на огневых рубежах и финишировала на 32-м месте. Другая представительница Украины, Кристина Дмитренко, начала преследование 52-й и благодаря лишь одному штрафному кругу смогла подняться на 44-ю позицию.
Победительницей гонки стала шведка Ханна Эберг. Второе место заняла француженка Жюлья Симо, а бронзовую награду завоевала Эльвира Эберг из Швеции.
Кубок мира по биатлону. Результаты женской гонки преследования. Холменколлен
1. Ханна Эберг (Швеция, 2+0+0+1) 30:14.0
2. Жюлья Симо (Франция, 0+0+0+1) +0.5
3. Эльвира Эберг (Швеция, 1+0+0+0) +23.2
...
32. Александра Меркшина (Украина, 0+1+0+2) +3:09.1
44. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+1+0) +4:10.4
