Денис Седашов

Биатлонист Виталий Мандзин стал лучшим среди украинцев в мужской гонке преследования на третьем этапе Кубка мира сезона 2025/26 во французском Анси.

Мандзин с двумя штрафными кругами финишировал 28-м. Еще один украинец, Дмитрий Пидручный с двумя промахами занял 29-е место. Кроме них, в персьюте также участвовали Тарас Лесюк, который стал 44-м, и Богдан Борковский — 46-й.

Победу в гонке одержал норвежец Йоган-Олав Ботн. Серебряным призером стал француз Эмильен Жаклен, а третье место занял еще один норвежец — Йоханнес Дале-Шевдаль.

Кубок мира (Анси). Мужская гонка преследования

1. Йоган-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+0+0) 31:20.8

2. Эмильен Жаклен (Франция, 1+1+1+0) +17.6

3. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+0+0+2) +17.9

...

28. Виталий Мандзин (Украина, 0+2+0+0) +2:22.0

29. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+0) +2:25.1

44. Тарас Лесюк (Украина, 1+0+1+1) +4:14.3

46. Богдан Борковский (Украина, 2+1+0+1) +4:18.3

Кристина Дмитренко — 34-я в преследовании на этапе Кубка мира в Анси.