Дудченко и Кипяченкова выиграли индивидуальные гонки чемпионата Украины
Соревнования в Буковеле продлятся до 31 марта
около 2 часов назад
Украинские биатлонисты Антон Дудченко и Любовь Кипяченкова стали победителями индивидуальных гонок на чемпионате Украины 2026. Национальное первенство проходит в Буковеле и продлится до 31 марта.
29-летний Антон Дудченко допустил две ошибки, однако это не помешало ему показать лучшее время. Второе место занял Денис Насико, а бронзовую награду завоевал Владимир Аксюта.
В женском зачете золото завоевала Любовь Кипяченкова. Серебряную медаль получила Надежда Белкина, а тройку призеров замкнула Ирина Тарасюк.
