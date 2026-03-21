Денис Седашов

Украинец Олег Дорощук стал чемпионом мира 2026 года по легкой атлетике в помещении. Соревнования проходят в польском Торуне.

Победу Дорощук обеспечил на отметке 2,30 м, которую покорил с первой попытки. Его главный конкурент, мексиканец Эрик Портильо, взял эту высоту лишь со второй попытки и завоевал серебряную медаль. Бронзовые награды разделили Реймонд Ричардс из Ямайки и представитель Южной Кореи У Сан Хек — оба спортсмена показали результат 2,26 м.

ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении. Прыжки в высоту. Мужчины

1. Олег Дорощук (Украина) 2.30 м

2. Эрик Портильо (Мексика) 2.30 м

3. Реймонд Ричардс (Ямайка) 2.26 м

3. У Сан Хек (Южная Корея) 2.26 м

Напомним, что ранее Ярослава Магучих выиграла золото в женских прыжках в высоту (2,01 м), а Юлия Левченко с результатом 1,99 м стала серебряным призером.