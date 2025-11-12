Биатлонист сборной Украины Виталий Мандзин высказался в интервью Суспильне Спорт о подготовке к олимпийскому сезону-2026 и сравнил трассы в Ленцерхайде, где проходил чемпионат мира-2025, с Антгольцем, где пройдут соревнования в рамках ОИ-2026:

Мы в горах в этом сезоне очень много времени проводили и проводим. Причиной являются Олимпийские игры, которые также будут проходить на высоте, в Антхольце. Если не ошибаюсь, там высота 1700-1800 метров над уровнем моря, это довольно высоко. Мы стараемся проводить сборы тоже на высоте. У нас было много подготовки в высокогорье.

Мы были в Рамзау, затем Антхольц, также был сбор в Пассо Стельвио – там вообще живем на высоте 2700 м, а на лыжах поднимаемся еще выше. Такие, довольно высокогорные места. На снегу еще (в Антхольце) не было, но осенью уже было много иностранных команд: Франция, швейцарцы, австрийцы. Многие команды также проводили там тренировочные сборы.

Прежде всего, когда находишься в горах и на том стадионе, где будут проходить Олимпийские игры, то делаешь акцент на изучении всех нюансов: подход к рубежу, вход – все то, что будет повторяться зимой. Конечно, трасса летом и зимой отличается, но все, что касается рубежа, остается одинаковым. Я старался все эти моменты максимально изучать, чтобы в будущем быть готовым. На такой высоте у нас также контрольные гонки, скоростные тренировки, чтобы организм знал, как бороться в таких условиях с усталостью. Работы выполняется много – надеюсь, из этого выйдет хороший результат.

Если сравнивать Ленцерхайде, где был в прошлом году чемпионат мира, и Антхольц, где пройдут Олимпийские игры – в Ленцерхайде более сложная трасса. Там тоже высокие горы, но рельеф трассы довольно сложный. В Антхольце – я бы не сказал, что там сложный рельеф, но высокогорье сильно утомляет. Что касается подготовки – мне сложно раскрывать карты, но я уверен, что тренер знает, что делает, к чему нас готовит. Прошлый сезон и чемпионат мира прошли довольно неплохо, так что у меня есть все основания доверять нашему тренеру и быть уверенным, что на стартах (в этом сезоне) все тоже будет хорошо.