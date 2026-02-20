Олег Шумейко

Биатлонист сборной Украины Виталий Мандзин высказался о выступлении на Олимпийских играх в масс-старте и подвел итоги выступления на Играх-2026. Украинца цитирует biathlon.com.ua.

Начнем с последнего круга после стрельбы. У вас была 11-я, потом 12-я позиция, но для вас, понятно, принципиально было показать как можно лучший результат. В итоге, заехали в десятку, обогнав и швейцарца, и Жаклена. Расскажите о последнем круге, о этой борьбе.

Ну, на самом деле, уже на последнем круге было чрезвычайно тяжело. Я уже просто отдавал все силы. Понимаю, что где-то на этот финишный спринт, как говорится, сил, наверное, не оставалось. Поэтому старался не дотягивать аж до самой финишной линии эту борьбу. Сегодня соперники были немного слабее, поэтому мне удалось их обойти и завоевать эту 10-ю позицию.

Если бы буквально на один промах меньше, то это было бы место в топ-шестерке даже, насколько трудно сегодня было в стрельбе? И, вообще, ваши эмоции сейчас по вашим результатам?

На самом деле, да, это все «если бы». Конечно, сегодня было трудно, на самом деле, стрелять, особенно стоя. Сегодня такие порывы ветра и, приходя на последний рубеж, я стоял, можно сказать, в крайней группе. В принципе, ветер как раз дул с левой стороны – то есть, я был первый, кто принимал ветер. Соответственно, тяжело было стрелять, на самом деле, тем более уже усталость. И поэтому сегодня на стойке было чрезвычайно трудно. Не справился сегодня с этой стрельбой, на самом деле.

Но десятое место – это ваш второй лучший результат в карьере. Лучший результат в карьере именно в масс-старте. Думаю, это также большой плюс.

Конечно, что да. То есть, место довольно хорошее. В принципе, я рад, что смог на такой ноте завершить эту Олимпиаду. Конечно, где-то в мечтах было намного выше место и пьедестал, но маленькими шагами идем. Сразу выше головы прыгать тоже не нужно, будет потом неинтересно. Поэтому, конечно, это хороший старт и, конечно, начало для дальнейшей моей карьеры. Поэтому я доволен, что сегодня получился такой результат.

И возвращаясь к началу гонки. У вас отличная работа на первых огневых рубежах, в то время как многие лидеры имели проблемы, тот же лидер общего зачета Перро. Можете вспомнить это начало гонки? Как для вас он складывался? Какие были мысли? Как работалось и на дистанции, и на стрельбе?

На самом деле, лежка у меня – это сильная сторона, чем стойка. Поэтому, в принципе, я на лежке более уверен. Особенно, когда такие порывы ветра. Я стараюсь максимально спокойно и сконцентрированно отрабатывать. Поэтому сегодня удалось это сделать. И я поэтому счастлив.

Ну, и впереди завершение сезона. Еще немало этапов Кубка мира. Это выступление на Олимпийских играх – какие вы выводы с собой везете, которые могут отразиться дальше, возможно, позитивно на дальнейших выступлениях?

Ну, на самом деле, это, прежде всего, опыт и уверенность. То есть, каждый такой старт, каждый успешный старт и каждый не очень успешный старт – это главное, опыт, который является самымценный, который не добудешь и не купишь просто так. Поэтому, конечно, я понимаю, что дальше нужно работать. И я думаю, что в следующем сезоне я буду еще более уверенным и буду показывать лучшие результаты.

И, как всегда, большое значение в биатлоне имеет работа лыж. Как сегодня работалось в плане скольжения? И вообще, как на этих Олимпийских играх их можно оценить?

Ну, в принципе, я после каждой гонки давал комментарии о лыжах. Были и удовлетворительные дни, и неудовлетворительные, конечно же. Сегодня, в принципе, был средний уровень, как мне кажется. Хотя, не знаю, как ездили соперники, но я так понимаю, что сегодня такие погодные условия, что лыжи достаточно, можно сказать, не очень скользкие. Но, в принципе, сегодня я чувствовал, что сил было достаточно, поэтому старался отрабатывать на дистанции в физическом плане.

Сколько дней отдыха у вас будет, как планируете их провести?

Ну, следующая гонка у нас 6 марта – это индивидуальная гонка в Контиолахти. Сейчас, на самом деле, самый ожидаемый отдых за долгий период. Я уже дома не был с октября. На самом деле, просто хочется приехать домой, забыть хотя бы на неделю о биатлоне и немного переключиться на какие-то повседневные вещи, потому что иногда этого всего уже очень много.

Напомним, что Дмитрий Пидручный в гонке стал 17-м.