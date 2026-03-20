Мандзин попал в топ-20 в спринте на этапе Кубку мира в Холменколлене
около 2 часов назад
Украинский биатлонист Виталий Мандзин показал лучший результат среди украинцев в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене. С одним промахом на огневых рубежах украинец занял 17-е место. Другие представители сборной Украины, Богдан Борковский и Богдан Цымбал, не смогли попасть в топ-60.
Победителем гонки стал норвежец Стурла Легрейд, который преодолел дистанцию за 25:21,4 с одной незакрытой мишенью. Второе и третье места заняли французы Эмильен Жаклен и Эрик Перро. Последний, несмотря на бронзу в спринте, досрочно гарантировал себе Большой хрустальный глобус сезона 2025/26.
Кубок мира по биатлону. Результаты мужского спринта. Холменколлен
1. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0) 25:21.4
2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +3.9
3. Эрик Перро (Франция, 0+1) +4.6
17. Виталий Мандзин (Украина, 1+0) +1:19.7
73. Богдан Борковский (Украина, 2+1) +3:05.0
88. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +3:54.1
Напомним, что лидер сборной Дмитрий Пидручный завершил выступления в сезоне досрочно из-за проблем со здоровьем.
Программа этапа в Норвегии продолжится в субботу, 21 марта, женской и мужской гонками преследования.
