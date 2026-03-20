Денис Седашов

Украинский биатлонист Виталий Мандзин показал лучший результат среди украинцев в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене. С одним промахом на огневых рубежах украинец занял 17-е место. Другие представители сборной Украины, Богдан Борковский и Богдан Цымбал, не смогли попасть в топ-60.

Победителем гонки стал норвежец Стурла Легрейд, который преодолел дистанцию за 25:21,4 с одной незакрытой мишенью. Второе и третье места заняли французы Эмильен Жаклен и Эрик Перро. Последний, несмотря на бронзу в спринте, досрочно гарантировал себе Большой хрустальный глобус сезона 2025/26.

Кубок мира по биатлону. Результаты мужского спринта. Холменколлен

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0) 25:21.4

2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +3.9

3. Эрик Перро (Франция, 0+1) +4.6

...

17. Виталий Мандзин (Украина, 1+0) +1:19.7

73. Богдан Борковский (Украина, 2+1) +3:05.0

88. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +3:54.1

Напомним, что лидер сборной Дмитрий Пидручный завершил выступления в сезоне досрочно из-за проблем со здоровьем.

Программа этапа в Норвегии продолжится в субботу, 21 марта, женской и мужской гонками преследования.