Лу Жанмонно стала обладательницей Большого хрустального глобуса.
Для француженки это первый подобный титул в карьере
Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей общего зачёта Кубка мира сезона 2025/26. 27-летняя спортсменка гарантировала себе Большой хрустальный глобус после спринта в норвежском Холменколлене.
Жанмонно финишировала 6-й, тогда как её ближайшая преследовательница Суви Минккинен заняла 11-е место.
За две гонки до завершения сезона разрыв между ними составляет 216 очков, что делает француженку математически недосягаемой. Третье место в рейтинге занимает шведка Ханна Эберг.
Для Лу Жанмонно это первый Большой хрустальный глобус в карьере.
Александра Меркушина стала лучшей среди украинок в спринте в Холменколлене.
