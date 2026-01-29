Олег Гончар

28 января на чемпионате Европы по биатлону в норвежском Шушене украинская спортсменка Анастасия Меркушина одержала победу в индивидуальной гонке. О своем выступлении, эмоциях после золота и форме в текущем сезоне она рассказала в прямом эфире Champion Radio.

Меркушина призналась, что эта медаль стала для нее одной из самых трудных за всю карьеру. По ее словам, в отличие от предыдущих лет, в этом сезоне она не была уверена ни в собственных силах, ни в способности пройти дистанцию с чистой стрельбой. Если раньше ноль на рубежах почти гарантировал место в тройке, то на этот раз даже такие ориентиры исчезли.

Биатлонистка отметила, что на ее психологическое состояние повлияли сложный подготовительный период, боль и отсутствие путевки на Олимпийские игры. Несмотря на это, она смогла собраться на гонку и реализовать свой шанс.

Раньше как-то все равно я более-менее понимала, что с нулем точно буду в тройке. А в этом году такой уверенности не было. Не было даже уверенности, что я способна отстрелять на ноль. Несмотря на отсутствие путевки на Олимпийские игры, несмотря на всю ту боль и тяжесть, для меня это была одна из самых тяжелых медалей в жизни. Анастасия Меркушина

