Определены составы сборной Украины на спринты чемпионата Европы по биатлону
Соревнования состоятся 30 января
14 минут назад
Фото: Дмитрий Евенко
Тренерские штабы национальной сборной Украины определились с составами на спринтерские гонки чемпионата Европы по биатлону. Сообщает Суспільне Спорт.
В мужском спринте Украину представят: Александр Пономаренко (стартовый номер 2), Артем Тищенко (10), Богдан Цымбал (56), Денис Насико (58), Роман Боровик (93) и Михаил Хмиль (128).
В женской гонке на старт выйдут: Валерия Дмитренко (16), Анастасия Меркушина (22), Лилия Стеблина (54), Ксения Приходько (65), Надежда Белкина (86) и Виктория Хвостенко (102).
Обе спринтерские гонки состоятся в пятницу, 30 января.
Меркушина стала чемпионкой Европы-2026.