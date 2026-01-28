Биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала Суспільне Спорт завоевание золота чемпионата Европы-2026 в индивидуальной гонке:

Невероятно. Я на седьмом небе от счастья. Немного было ощущение, что это невозможно, ощущение, что это сон. Но очень счастлива.

Когда вы бежите, то прежде всего думаете о том, как бежите. Затем настраиваетесь на еще один круг, еще одну стрельбу. Нужно быть сосредоточенной, думать, что ты делаешь, потому что много вещей могут случиться во время гонки. Даже не видела, что могу победить.

Просто закричала, (когда узнала о победе), многие услышали. Я подумала: да, это хорошая гонка, но здесь очень много сильных спортсменок, у меня ранняя стартовая позиция, возможно, подиум, возможно – нет. Но потом осознала (победу) и это изменило всё. Эмоции меня просто волнами накрывали. Осознаю, что это на самом деле, а не сон.