Олег Шумейко

Биатлонистка сборной Украины Александра Меркушина высказалась в интервью Суспильне Спорт о выступлении в эстафете на Олимпийских играх и подвела итоги результатам на ОИ-2026.

О впечатлениях от эстафеты на Олимпиаде-2026

Класс! Ура! Знаете, я такая: вот на что мы способны, когда лыжи едут. Реально, сегодня – супер. Я проснулась, у меня настроение с утра шикарное, погода шикарная, лыжи едут шикарно, ветра нет, пристрелка шикарная. Такой день, что я настолько насладилась сегодняшней гонкой, что финишировала и такая: «Боже, это то, за что я люблю биатлон; это то, почему я здесь и из-за этого я буду здесь ещё очень-очень долго».

По два дополнительных патрона на втором огневом рубеже

Я вышла и такая: блин, могла выйти в тройке. Но всё равно прикольно. Я старалась выполнить работу как можно лучше, качественнее. Как по мне, мне удалось показать неплохой результат и чего мы стоим. И все те, кто нас обесценивал в интернете, вот вам спасибо.

О дуэли с норвежкой Марке Кракстад Йохансен перед передачей эстафеты

Я такая: норвежка (Йохансен) — окей, потерплю за ней в спине, вот, она поможет мне хорошо пройти дистанцию. А в какой-то момент я понимаю, что сильнее и что могу лучше, и что теряю только за ней время в спине. И я вышла и начала догонять Юлию Таннгаймер. Уцепилась глазами и такая: вижу цель. Вот поэтому я уже старалась приблизиться туда.

Какие впечатления от дебютной Олимпиады

Мне жаль, что они (соревнования) уже завершились для меня. Помню такой момент. Здесь, в Антхольце, на последнем сборе я хотела бросить в озеро монетку (экологам мы об этом ничего говорить не будем). И в монетке я пожелала попасть в масс-старт на Олимпийских играх. К сожалению, своё желание не исполнила из-за плохой гонки в пасьюте, но всё равно получила массу удовольствия от этой Олимпиады.

Очень рада быть здесь, что я отработала здесь на Олимпийских играх. Это момент счастья для меня. Вот этот момент, который я буду вспоминать до старости лет, уже буду старушкой сидеть и внукам рассказывать: а вот я была в Антхольце на Олимпийских играх и передала эстафету на четвёртой позиции. Вот поэтому так.

Напомним, что в эстафете украинки финишировали девятыми.