Олег Шумейко

Биатлонистка сборной Украины Александра Меркушина в интервью Суспільне Спорт поделилась ожиданиями от Олимпиады-2026.

Какие впечатления после нескольких дней тренировок перед ОИ-2026:

По сравнению с тем, как мы приезжали (в Антхольц) летом, когда ты не адаптировался, в первый день приезжаешь – и тяжело. А здесь я приехала сразу: дышится отлично, тренировки идут хорошо, вся эта атмосфера заряжает. Поэтому я реально почувствовала себя легко. Надеюсь, это знак того, что у меня будут здесь хорошие гонки и я где-то близка к пику формы.

Как настроена на дебютные Олимпийские игры-2026:

Олимпийские игры – прежде всего праздник: для спортсменов и для всего спортивного мира. В принципе, как соревнования они ничем не отличаются от Кубка мира: та же трасса, стрельбище и дистанция. Есть эмоциональное давление публики, везде олимпийские кольца. Но это какой-то этап в моей жизни, я готова его пройти. Радуюсь, что я здесь.

Как оценивает олимпийский сезон:

У меня в этом сезоне американские горки: то в одной гонке просто классные эмоции и позитив, то в другой получается просто злость, где что-то делаю не так. Где-то мне самой не хватает этой стабильности. Хочется, чтобы каждая гонка была с хорошей стрельбой. Плюс болезнь посреди сезона – был очень неприятный подарок. Хотелось бы лучше, конечно, но я стараюсь, работаю, расту. Это этап, который нужно пережить.

О впечатлениях от эстафетных гонок:

Мне очень нравится их бегать, это отдельное удовольствие. Последняя эстафета мне немного тяжело далась после индивидуальной гонки, но в целом я получаю массу удовольствия от эстафеты – это тоже для меня праздник.

Дмитрий Пидручный назвал главную сложность биатлонной трассы на ОИ-2026.