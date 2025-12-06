Окипнюк выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике в Финляндии
Украинец оформил историческую победу
около 2 часов назад
Лыжный акробат Александр Окипнюк одержал свою первую в карьере победу на этапе Кубка мира, триумфально завершив стартовый этап сезона в финской Руке.
Украинец выполнил самый сложный прыжок из своего арсенала — Back Double Full–Double Full–Full со сложностью 5.100, за который получил высокие 130.56 балла. Этого хватило для уверенной и безоговорочной победы над всеми соперниками.
