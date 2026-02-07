Украинские биатлонистки Елена Пидгрушная и Вита Семеренко завершат спортивную карьеру во время весеннего чемпионата Украины.

В интервью ICTV Пидгрушная объяснила свое решение:

Честно говоря, я изменила свои приоритеты. Сначала думала, что это лишь пауза, но сейчас осознанно выбираю семью и ребёнка.

Пользуясь случаем, хочу сказать: это уже окончательный конец моей спортивной карьеры.

Приглашаю всех поклонников биатлона на весенний чемпионат Украины в Буковеле. Там вместе с Витой Семеренко мы проведём прощальную церемонию и попрощаемся со спортом, чтобы двигаться дальше — в тренерскую, преподавательскую или другую деятельность.