Пидручный отыграл 20 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Победу одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль
37 минут назад
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный показал лучший прогресс среди украинцев в мужской гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Начав персьют с 59-го места по результатам спринта, Пидручный отыграл 20 позиций и финишировал 39-м. Еще один украинец Виталий Мандзин стартовал 41-м и поднялся на 31-е место, улучшив свой результат на десять позиций.
Оба украинца финишировали в зачётной зоне преследования.
Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль. Второе место занял француз Эрик Перро, а замкнул тройку призеров швед Мартин Понсилуома.
Этап Кубка мира по биатлону (Рупольдинг). Мужская гонка преследования
1. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+0+1+0) 30:23.9
2. Эрик Перро (Франция, 2+0+0+1) +4.9
3. Мартин Понсилуома (Швеция, 2+0+1+1) +7.5
...
31. Виталий Мандзин (Украина, 0+1+1+0) +1:18.3
39. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+1+1) +1:42.9
Следующий этап Кубка мира пройдет в чешском Новом Месте 22 января.
