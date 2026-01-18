Денис Седашов

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свое 39-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Украинец стартовал с 59-го места и отыграл 20 позиций, продемонстрировав стабильную борьбу и прогресс на трассе. Слово приводит biathlon.com.ua.

Я доволен своим выступлением. Сегодня показал хороший ход и прогресс во время гонки. Немного не хватило двух выстрелов на стойке, которые помешали подняться еще выше, но в целом гонкой доволен. Работалось хорошо. Старался с первых метров включиться в борьбу и отыгрывать позиции, потому что 59-е место — это довольно далеко. На каждом круге старался работать на максимуме, держать темп и подтягиваться все больше и больше. Дмитрий Пидручный

Пидручный пропустит последний этап Кубка мира перед Олимпиадой.