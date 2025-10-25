Украинские биатлонисты выступят на Открытом чемпионате Швеции
Соревнования пройдут 14-15 ноября в Идре
около 1 часа назад
Дмитрий Пидручный. Фото: champion.com.ua/Виталий Клюев
Мужская сборная Украины по биатлону примет участие в Открытом чемпионате Швеции, сообщает Biathlonnews.
Соревнования пройдут 14-15 ноября в Идре.
После этих стартов главный тренер украинской команды Надежда Белова определит окончательный состав спортсменов, которые выступят на первом этапе Кубка мира и Кубка IBU.
Биатлонный сезон 2025/26 начнется 29 ноября.