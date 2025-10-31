Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в интервью Суспільне спорт высказался о подготовке к олимпийскому сезону-2025/26:

Мы и до этого много в горах тренировались, но этот год особенный, потому что Олимпиада на высоте. Перед предыдущей Олимпиадой у нас было что-то похожее: также много времени проводили в горах, тренировались там, привыкали к высоте. Этот год тоже похожий, и это не последний сбор в горах, поэтому будем готовиться дальше для того, чтобы на Олимпиаде быть в наилучшей форме.

В конце июня, в начале июля были в Обертиллиахе, потом – в Пасссо-Лавацца, в Антхольце немного (где-то неделю). И (перед биатлонным фестивалем в Мюнхене) был (сбор) в австрийском Рамзау. Перед новым годом у нас будут сборы на высоте и накатка в ноябре также в швейцарских Альпах.

Конечно, (подготовка) отличается, каждый год по-своему особенный. В этом году, как уже говорилось, мы больше в горах находимся, стараемся больше там тренироваться, уделять больше внимания тяжелой подготовке. Да и сама программа тренировок немного отличается, с акцентом на подготовку к Олимпиаде. Этот год все равно большой по объему (работы), но все равно больше внимания уделяем скорости.