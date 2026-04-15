Денис Седашев

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный объявил о прекращении работы со словацким специалистом Юрайем Санитрой. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Тандем работал вместе с 2014 года. Наивысшим достижением за этот период стало золото Пидручного в преследовании на чемпионате мира-2019.

10 лет нашей совместной работы с Юраем Санитрой подошли к концу. Это были 10 лет достижений, побед и неудач, которые давали опыт и делали нас сильнее. Спасибо за эти годы плодотворной работы. За каждую тренировку, ценные наставления и науку. За то, что помогали становиться лучше! Перелистывать эту страницу нашей общей истории немного грустно, но впереди у каждого из нас свой путь и новые цели! Спасибо за всё, тренер! Дмитрий Пидручный

После ухода Санитры с поста главного тренера сборной Украины, биатлонист два последних года готовился под его руководством индивидуально.

