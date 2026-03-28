Денис Седашов

Биатлонистка Александра Меркушина, которая выиграла женскую спринтерскую гонку на чемпионате Украины в Буковеле, в эксклюзивном интервью XSPORT.ua поделилась эмоциями от победы и оценила вклад Виты Семеренко и Елены Пидгрушной в украинский спорт.

О победе и поддержке болельщиков

— Все чудесно. Сегодня удалось классно отработать во время гонки. На соревнования пришло очень много болельщиков, и это не может не радовать. Со многими увиделась, также здесь были и мои родные, которые поздравляли меня. Мне очень приятно.

О завершении карьеры Виты Семеренко и Елены Пидгрушной

— Организация была замечательной. Все, что я могу сказать — это только большое спасибо за ту почву, которую они подготовили для нас. Благодаря им сейчас нам где-то немного легче. Ведь они сделали много в целом для украинского спорта. Также благодаря им биатлон является одним из ведущих зимних видов спорта в Украине. Поэтому им очень большая благодарность.

О трудностях в сезоне, болезнях и пике формы

— Начало сезона меня не удовлетворяло. Да, было несколько моментов, которые мне нравились, но что-то было не так. В целом было тяжело работать, потом еще болезнь в середине сезона. Это очень сильно бьет по самооценке и физической форме. Но я верила в себя, что смогу еще проявить себя. Начиная с предолимпийского сбора, я с каждой неделей набирала форму. Хорошей точкой стал этап в Холменколлене, которым я осталась очень довольна. Надеюсь, что следующий год в целом будет лучше. Буду делать все, чтобы совершенствоваться и расти как спортсменка, но понятно, что это требует определенного времени.

Об отсутствии атмосферы праздника на юниорских чемпионатах мира

— Да, хотелось бы, чтобы на подобных соревнованиях была немного другая атмосфера. Я даже об этом говорила с организаторами соревнований, а также с другими спортсменами. Ощущается на этих стартах определенное давление, а также большую роль играет то, что там нет такой большой публики. Очень тихо по ходу гонки. Я, например, люблю, когда слышны болельщики — это помогает держать темп, и вообще так веселее бегается.

После разговора с организаторами они пообещали, что следующие юниорские чемпионаты мира будут ощущаться как праздник. Поэтому я стараюсь это улучшить не для себя, ведь мне там уже не бегать — буду староватой для юниоров (смеется). Но надеюсь, что наше молодое поколение будет получать массу удовольствия — даже больше, чем получала я.

Александра Меркушина и Мандзин выиграли спринты чемпионата Украины-2026.