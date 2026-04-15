Денис Седашов

Организаторы Бриллиантовой лиги официально объявили о перераспределении призового фонда на сезон 2026 года. Несмотря на то, что общая сумма выплат осталась на уровне прошлого года — 9,24 миллиона долларов, выплаты за победу в финале серии существенно выросли.

Теперь триумфатор соревнований получит 60 тысяч долларов, что на 10 тысяч больше, чем в 2025 году.

Новый сезон Бриллиантовой лиги начнется 16 мая этапом в Шанхае (Китай).

Этап Бриллиантовой лиги в Дохе перенесен на июнь.