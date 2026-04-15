Усик: «Джошуа – будущий абсолютный чемпион мира»
Украинский чемпион рассказал о необычном формате тренировок в одном лагере с Эй Джеем
около 2 часов назад
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) высказался о перспективах своего бывшего соперника Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Украинец рассказал, что сейчас они готовятся в одном тренировочном лагере и даже проводят совместные занятия.
Усик высоко оценил текущую форму британца и заявил, что считает его претендентом на звание абсолютного чемпиона мира. Слова приводит The Ring.
Да, сейчас мы тренируемся в одном лагере. Иногда работаем вместе. Бывали совместные тренировки, даже в бассейне. В общем — тяжелая работа. Когда Энтони проводит спарринги, я выхожу после него. Он отдыхает — я начинаю. Но да, мы тренируемся вместе.
Он выглядит хорошо. Я верю, что Джошуа – будущий абсолютный чемпион. Шанс [в бою с Фьюри] есть. Но нужно много тренироваться, очень много работать и разумно готовиться. Но да — это возможно.
Напомним, Александр Усик продолжает подготовку к своему следующему поединку против Рико Верхувена, который запланирован на 23 мая.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04