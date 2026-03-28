Віта Семеренко и Пидгрушная завершили карьеру на чемпионате Украины в Буковеле
Биатлонистки пробежали последний круг в карьере
около 2 часов назад
Фото: ФБУ
Олимпийские чемпионки Вита Семеренко и Елена Пидгрушная официально завершили спортивную карьеру. Торжественная церемония состоялась на чемпионате Украины 2026 в Буковеле.
Спортсменки пробежали символический круг, который стал для них последним в профессиональном спорте. 40-летняя Семеренко и 39-летняя Пидгрушная в последние годы участвовали только во внутренних соревнованиях, завершив выступления на международном уровне в 2022 и 2023 годах соответственно.
