Олег Шумейко

Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная поделилась ожиданиями со sport-express.ua от выступлений украинок на Олимпийских играх-2026.

Елена, как вы оцениваете состав олимпийской команды биатлонисток, которая отправляется на Олимпиаду?

На Олимпийские игры всегда едет самый сильный состав, который команда имеет на данный момент. Тренерский штаб выбрал спортсменок, которые сейчас находятся в лучших кондициях и готовы достойно представить Украину. Нам остается только поддерживать команду и болеть за неё.

Среди них только Юлия Джима имеет опыт выступлений на Олимпийских играх. Что для спортсменки означает первая Олимпиада и какие слова поддержки вы бы адресовали нашим дебютанткам?

Кроме желания показать свой максимальный результат на Играх, я хотела бы пожелать им насладиться неповторимой атмосферой Олимпийских игр – это уникальный мир, который не сравним ни с чем. Олимпийская деревня – это своеобразный пузырь спорта, где нет ничего лишнего. Каждый день здесь что-то происходит: соревнования, награждения, различные события – настоящее празднование. Хотя нынешняя Олимпиада в некоторой степени отличается от предыдущих: соревнования будут проходить на нескольких локациях, поэтому массового скопления спортсменов, как раньше, не будет. Прежде всего это касается биатлона – биатлонисты будут находиться на отдельной локации и фактически пересекаться только между собой. По ощущению эти соревнования мало чем будут отличаться от этапа Кубка мира.

Верите ли вы, что украинские биатлонистки завоюют олимпийские медали?

Надеюсь, что они будут бороться за награды. Верю, что Украина достойно представит себя на Олимпиаде и получит свои медали.

В каких гонках у нас есть шансы на награды?

Биатлон – абсолютно непредсказуемый вид спорта, поэтому в каждой гонке возможны уникальные сюрпризы. Любой спортсмен может выстрелить, в том числе и тот, кто раньше этого не делал. В истории Олимпиад не раз побеждали не фавориты, а те, кому способствовала удача. Так что желаю, чтобы фортуна была на стороне наших спортсменов.

Напомним, что Анастасия Меркушина завоевала золото чемпионата Европы.