Тренерский штаб сборной Украины объявил состав на этап Кубка мира в Анси
Соревнования пройдут с 18 по 21 декабря
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Тренерский штаб национальной сборной Украины по биатлону объявил состав мужской команды на третий этап Кубка мира, который пройдет в Анси (Франция).
По сравнению с предыдущими этапами в составе сборной произошло одно изменение: вместо Артема Тищенко к команде присоединился Тарас Лесюк. Сообщает Biathlonnews.
Состав мужской сборной Украины:
Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал и Богдан Борковский.
Соревнования во французском Анси пройдут с 18 по 21 декабря.
