Денис Седашов

Тренерский штаб национальной сборной Украины по биатлону объявил состав мужской команды на третий этап Кубка мира, который пройдет в Анси (Франция).

По сравнению с предыдущими этапами в составе сборной произошло одно изменение: вместо Артема Тищенко к команде присоединился Тарас Лесюк. Сообщает Biathlonnews.

Состав мужской сборной Украины:

Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал и Богдан Борковский.

Соревнования во французском Анси пройдут с 18 по 21 декабря.

Приходько завоевала бронзу в масс-старте юниорского Кубка IBU.