Украинская биатлонистка Ксения Приходько завоевала бронзовую медаль в масс-старте юниорского Кубка IBU по биатлону в швейцарском Гомсе.
Украинка допустила три промаха на огневых рубежах, однако благодаря высокой скорости на дистанции смогла финишировать третьей — 25:36.3.
Отметим, что для украинки это первая награда на международных соревнованиях.
Еще две представительницы Украины завершили гонку в пределах топ-10. Ирина Шевченко заняла восьмое место, а Алина Хмиль финишировала десятой — обе спортсменки преодолели дистанцию с тремя штрафными кругами.
Победительницей гонки стала француженка Дюпонт Балле Баз. Серебро завоевала Селина Ганнер из Австрии.
Ранее серебряную медаль Украине в спринтерской гонке на 7,5 км принесла Татьяна Тарасюк.
Украина — седьмая в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
