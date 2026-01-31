Сборная Украины объявила составы на эстафеты ЧЕ-2026
Гонки состоятся 1 февраля
Тренерские штабы сборной Украины назвали составы команд на заключительные классические эстафеты чемпионата Европы по биатлону. Сообщает Суспільне Спорт.
В мужской эстафете Украину будут представлять Артем Тищенко, Денис Насико, Роман Боровик и Богдан Цимбал.
Женская команда в составе Валерии Дмитренко, Лилии Стеблиной, Татьяны Тарасюк и Анастасии Меркушиной.
Гонки пройдут 1 февраля.
