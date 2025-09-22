Сумская область одержала победу в смешанной эстафете на летнем чемпионате Украины по биатлону.
Ксения Приходько, Полина Пуцко, Богдан Борковский и Богдан Цимбал — выиграли смешанную эстафету
около 1 часа назад
Фото: Дмитрий Евенко
В Яворове на чемпионате Украины по летнему биатлону прошла смешанная эстафета.
Победу праздновала команда Сумской области в составе Ксении Приходько, Полины Пуцко, Богдана Борковского и Богдана Цымбала.
Летний чемпионат Украины по биатлону. Смешанная эстафета
- Сумская область-1 (Ксения Приходько, Полина Пуцко, Богдан Борковский, Богдан Цымбал) (1) — 59:13.9
- Черниговская область-1 (Татьяна Тарасюк, Ирина Тарасюк, Виталий Мандзин, Антон Дудченко) (0) +1:51.4
- Харьковская область-1 (Любовь Кипяченкова, Оксана Коваленко, Александр Пономаренко, Степан Кинаш) (4) +5:40.6
23 сентября участников ожидают мужской и женский суперспринты.
Эксглава IBU обжалует тюремный приговор в Верховном суде Норвегии.
Поделиться