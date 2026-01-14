Тарасюк завоевала бронзу на этапе юниорского Кубка IBU в Мадоне
Победу одержала Манца Казерманн из Словакии
Фото: Павел Заровецкий
Украинская биатлонистка Татьяна Тарасюк завоевала бронзовую медаль на этапе юниорского Кубка IBU в латвийской Мадоне.
В женской спринтерской гонке на 7,5 км Тарасюк прошла дистанцию без промахов, показав время 24:02,0.
Победу одержала Манца Казерманн из Словакии, отстав на 49,3 секунды от Татьяны, серебро досталось Эсер Вольфе из Латвии.
В топ-10 спринтерской гонки также финишировали еще три украинские спортсменки: Полина Пуцко (7-е место), Виктория Хвостенко (8-е) и Ксения Приходько (10-е).
